Landtag debattiert über Lage der Wälder und Kohlekommission

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Landtag kommt heute das letzte Mal in diesem Jahr zu einer Plenarsitzung zusammen. Nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2019 und 2020 stehen nun andere Themen auf dem Programm. Auf Antrag der CDU/SPD-Koalition wird das Parlament über den Umgang mit Dürre- und Sturmschäden in den Wäldern debattieren. Im zweiten Teil der Aktuellen Stunde möchten die Grünen die Arbeit der Kohlekommission beleuchten. Sie sehen im Verhalten der schwarz-roten Regierung in Sachsen eine Blockade gegen Klimaschutz und Strukturwandel. Unter Mitwirkung von Sachsen hatte die Kohlekommission ihre Arbeit verlängert. Zunächst soll dort über wichtige Fragen in einer kleineren Arbeitsgruppe beraten werden.

Weitere Themen des Landtages sind unter anderem der Städtebau und die Wohnraumförderung, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und ein Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine.