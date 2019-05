Landtag berät über zahlreiche Gesetzesvorhaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag befasst sich heute ausschließlich mit Gesetzentwürfen. 14 Gesetze stehen zur zweiten Lesung und Beschlussfassung an. Sechs weitere waren schon am Vortag vom Parlament behandelt worden. Aufgrund der übervollen Tagesordnung hatte der Landtag seine 92. Sitzung auf zwei Tage aufgeteilt und setzt sie nun am Donnerstag fort. Inhaltlich soll es bei den Gesetzen beispielsweise um die Weiterentwicklung des E-Governments, die bessere Beteiligung der Bevölkerung an der Planung und Ausgestaltung des Nahverkehrs und das Klagerecht von anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen gehen. Am Freitag folgen in der 93. Sitzung der Legislaturperiode noch einmal sieben Gesetzentwürfe in erster Lesung.