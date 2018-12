Kretschmer wirbt bei Sachsens Bürgern um Optimismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat an die Bürger Sachsens appelliert, anstehende Veränderungen mit Kraft und Zuversicht anzupacken. Man habe es in der Hand, die Weichen für die Zukunft zu stellen, sagte er am Mittwoch zum Auftakt der abschließenden Haushaltsdebatte im Landtag. Gerade in Ostdeutschland seien die Menschen bereit für Veränderungen und darauf vorbereitet. Kretschmer schaute auch kritisch auf die jüngste Vergangenheit zurück. "Da sind Fehler gemacht worden", sagte er mit Blick auf den Lehrermangel in Sachsen. Zugleich warb er um Zusammenhalt der Sachsen und Engagement füreinander.