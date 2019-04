Hitzige Debatte im Landtag um Sachsens neues Polizeigesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die geplante Änderung des sächsischen Polizeigesetzes hat eine hitzige und stundenlange Debatte im Landtag ausgelöst. Abgeordnete der Linke-Fraktion protestierten am Mittwoch in Dresden mit Schildern gegen eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei. "Freistaat statt Polizeistaat", war darauf zu lesen. Der Landtagspräsident musste sich mit Ordnungsrufen Gehör verschaffen. Während Linke und Grüne massive Einschnitte in die Bürgerrechte fürchten, sehen die Regierungsparteien in den Maßnahmen eine Verbesserung der Sicherheit. Das neue Polizeigesetz sollte noch am Mittwochabend verabschiedet werden.

Die Novelle, die der Polizei deutlich mehr Befugnisse einräumt, soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Damit will die Regierung auf neue Herausforderungen wie Terrorismus, grenzüberschreitende Kriminalität und Internetkriminalität reagieren. Es ist die erste umfassende Neuerung des Polizeigesetzes im Freistaat seit 20 Jahren.

Ein neues Polizeigesetz für Sachsen sei längst überfällig, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Die Welt habe sich rasant verändert. "Neue Zeiten brauchen neue Antworten." Die Polizei müsse mehr dürfen, als Kriminelle können, betonte der Minister.

Unter anderem sieht die Gesetzesnovelle die Einführung von Bodycams sowie die automatisierte Erfassung von Autokennzeichen mit stationären Geräten nahe der Grenze vor. CDU und SPD hatten monatelang um eine Einigung gerungen.

Nun habe man einen tragbaren Kompromiss gefunden, so Wöller. Er verteidigte das Gesetz: "Wer meint, wir würden polizeilicher Willkür Tür und Tor öffnen, der hat entweder den Gesetzestext nicht gelesen oder er missversteht ihn absichtlich." Es gehe um die Abwehr von Gefahren, der Rechtsschutz der Betroffenen sei gesichert, betonte Wöller.

Ende Januar hatten in der Landeshauptstadt rund 5000 Menschen gegen eine Verschärfung des Polizeirechts demonstriert. Auch in München, Hannover und anderen Städten hatte es im vergangenen Jahr Proteste gegeben.