Geheimdienstchef-Vorwürfe: Linke und Grüne wollen Klarheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Linke und Grüne verlangen Aufklärung zu Vorwürfen gegen den Präsidenten des sächsischen Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath. Nach einem Bericht des Berliner "Tagespiegels" (Mittwoch) soll Meyer-Plath unter anderem 2018 im NSU-Untersuchungsausschuss des brandenburgischen Landtages falsch ausgesagt haben. Meyer-Plath hatte früher beim Verfassungsschutz in Brandenburg gearbeitet und dort auch den umstrittenen V-Mann "Piatto" geführt. "Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg den Vorwurf einer strafrechtlichen Überprüfung unterziehen lassen. In diesem Zusammenhang wird dann hoffentlich zügig geklärt, ob die Vorwürfe zutreffen", erklärte Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann am Donnerstag in Dresden.