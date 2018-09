Gedenken im Landtag: Präsident ruft zu Besonnenheit auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Schweigeminute für den in Chemnitz mutmaßlich von zwei Irakern und einem Syrer getöteten Daniel H. hat am Mittwoch die Sitzung des Sächsischen Landtags in Dresden begonnen. Präsident Matthias Rößler sprach von einer "schändlichen Tat", die fassungslos mache und sprach den Angehörigen das "tief empfundene Beileid" der Abgeordneten aus. Er verurteilte zugleich die "unsäglichen Geschehnisse" danach und rief eindringlich zu Besonnenheit und Mäßigung auf. Keine Bluttat rechtfertige menschenverachtenden Hass, extremistische Angriffe auf die Demokratie oder gar offene Gewaltausbrüche.

"Recht und Ordnung liegen allein in der Hand des Staates", mahnte Rößler weiter. Wer es mit der Demokratie ernst meine, für den sei Zivilisiertheit das Gebot der Stunde. "Alles andere zerreißt unsere Gesellschaft." Der Tod des 35-Jährigen sei eine Tragödie, die nicht ungeschehen gemacht werden könne. "Wohl aber können wir alles in unserer Macht stehende tun, damit sich so etwas nicht wiederholt." In Chemnitz war es tagelang zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten und Neonazis gekommen, die auch das Plenum beschäftigen.