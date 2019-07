AfD in Sachsen startet offiziell in den Wahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lommatzsch (dpa) - Nach der AfD in Brandenburg startet heute auch der Landesverband der Partei in Sachsen offiziell in den Wahlkampf. Bei der Veranstaltung in der Kleinstadt Lommatzsch wird unter anderem der thüringische Fraktionschef Björn Höcke erwartet. Wie in Brandenburg wird auch in Sachsen am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen lag die AfD in Sachsen gleichauf mit der CDU bei 26 Prozent.

Beim Wahlkampfauftakt am Samstag in Brandenburg hatte die AfD nach den jüngsten innerparteilichen Streitigkeiten versucht, Einigkeit zu demonstrieren. Vor einer Woche hatte Höcke mit einer Kampfansage an den Parteivorstand den Zorn vieler AfD-Politiker auf sich gezogen.