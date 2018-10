Kanzlerin Merkel setzt Hessen-Wahlkampf fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dieburg (dpa/lhe) - CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt den Wahlkampf der hessischen Union in der letzten Woche vor der Landtagswahl mit vier Auftritten. Nach Terminen in Kassel und Ortenberg in der Wetterau am Montag wird sie heute zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im südhessischen Dieburg erwartet. Ihr vierter und letzter Auftritt vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag (28. Oktober) ist dann am Donnerstag in Fulda geplant.

Die AfD hat eine geplante Demonstration gegen Merkel in Dieburg abgesagt. Der Landesvorsitzende Robert Lambrou begründete dies mit der Sorge, dass sich Linksradikale als Rechtsextremisten ausgäben und gezielt den Hitlergruß zeigten, um die AfD zu diskreditieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zu einer Demonstration gegen die AfD aufgerufen (17.00 Uhr). Erwartet werden nach Angaben des Ordnungsamtes einige hundert Teilnehmer. Die AfD habe ihre Absage bei der Stadt nicht begründet.

Bouffier will als Spitzenkandidat der Union erneut Regierungschef in Hessen werden. Sein Herausforderer von der SPD ist Thorsten Schäfer-Gümbel.

Nach den jüngsten Umfragen von ARD und ZDF verlieren CDU und SPD an Zustimmung in der hessischen Bevölkerung. Der Höhenflug der Grünen hält dagegen an. Die Wahlforscher sahen die Union abgerutscht bei 26 Prozent, die SPD bei 20 beziehungsweise 21 Prozent und die Grünen bei 20 sowie 22 Prozent. Linke, FDP und AfD können demnach voraussichtlich mit einem Einzug in den Landtag in Wiesbaden rechnen.