Wahl-O-Mat zur Bremischen Bürgerschaftswahl geht online

Bremen (dpa/lni) - Welche Partei vertritt meine Ansichten? Das können Bremer Bürgerinnen und Bürger rund vier Wochen vor der Landtagswahl mit dem Wahl-O-Mat testen. Die Online-Entscheidungshilfe wird heute von der Landtagspräsidentin Antje Grotheer (SDP) und dem Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Köcher, in der Bürgerschaft vorgestellt. Der Wahl-O-Mat vergleicht in einer Art Quiz die eigene Haltung zu politischen Themen mit den Wahlprogrammen verschiedener Parteien. Erstellt wurde der Wahl-O-Mat für die Bürgerschaftswahl unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. In Bremen wird am 26. Mai gewählt.

Das kirchliche Diakonische Werk in Bremen stellt am Mittwoch einen Sozial-O-Mat ins Internet. Damit können Wähler die Programme der Parteien zu sozialen Fragen mit den eigenen Einstellungen abgleichen.