Portal abgeordnetenwatch.de verbindet mit Bremer Kandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Zur Landtagswahl in Bremen am 26. Mai können Bürger wieder über das Internetportal abgeordnetenwatch.de die Kandidatinnen und Kandidaten befragen. "Wir begleiten zum vierten Mal in Folge die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft", sagte Projektleiterin Christine Lüdtke am Dienstag.

Für alle 391 Bewerberinnen und Bewerber gibt es auf Abgeordnetenwatch Profile, auf denen diese sich und ihre politischen Ziele darstellen. Interessierte können den Kandidaten online Fragen stellen. Bei der Wahl 2015 seien 417 Fragen eingegangen, sagte Lüdtke. Fragen wie Antworten werden von einem Team bei Abgeordnetenwatch moderiert.

Anfang Mai will das Portal auch einen sogenannten Kandidatencheck veröffentlichen. Dabei äußern sich Bewerber zu 18 Themen der Bremer Politik von der Weser-Vertiefung bis zur autofreien Innenstadt. Ähnlich wie beim Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung können die Wählerinnen und Wähler dann ihre politischen Ansichten mit denen der Kandidaten und Parteien abgleichen.

Im Deutschen Bundestag verfolgt Abgeordnetenwatch zudem das Abstimmungsverhalten und die Nebentätigkeiten der Abgeordneten. So will der gemeinnützige Verein mögliche Verquickungen transparent machen. In Bremen listet die Website der Bürgerschaft die sonstigen Einkünfte der Abgeordneten auf.