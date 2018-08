Grüne Urwahl: Linnert und Schaefer stellen sich der Basis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die beiden Bewerberinnen für die Spitzenkandidatur der Bremer Grünen zur Bürgerschaftswahl im Mai 2019 wollen sich heute der Parteibasis präsentieren. Finanzsenatorin Karoline Linnert (59) und Fraktionschefin Maike Schaefer (47) hatten als Einzige ihren Hut in den Ring geworfen. Das Urwahlforum ist parteiintern, aber presseöffentlich. Die rund 730 Mitglieder des Landesverbandes können erstmals per Urwahl über die Spitzenkandidatur bestimmen. Am Donnerstag werden die Wahlunterlagen verschickt. Bis zum 16. September können die Parteimitglieder dann für eine der beiden Frauen votieren. Das Ergebnis soll am 17. September verkündet werden. Die Entscheidung über die Listenplatzvergabe treffen die Grünen am 8. Dezember.