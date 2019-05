Bremer Kandidaten streiten über Bildungspolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Über die Bildungsmisere in Bremen haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der größten Parteien für die anstehende Landtagswahl bei einer Fernsehrunde von Radio Bremen diskutiert. "Im Augenblick werden die Kinder einfach so durchs System geschoben und haben ein Abi, mit dem man nichts anfangen kann", sagte Carsten Meyer-Heder, der mit der CDU stärkste Kraft werden will, am Mittwochabend.

Regierungschef Carsten Sieling (SPD) wies dies zurück. Allerdings gebe es große Herausforderungen. Maike Schaefer von den Grünen, die derzeit mit der SPD regieren, verwies darauf, dass die schulische Leistung in Bremen weiter stark von der sozialen Herkunft abhänge. Das müsse sich ändern.

Kristina Vogt von den Linken sagte, das Bremer Abitur sei nicht weniger wert als das aus anderen Bundesländern. Als großes Problem bezeichnete sie, dass es zu wenig Lehrkräfte gebe. "Wir müssen die Arbeitsbedingungen an Schulen attraktiver machen." Lencke Steiner von der FDP kritisierte die Bildungspolitik der rot-grünen Regierung. "Ich glaube die Schülerinnen und Schüler sind genauso schlau wie alle andern." Das System müsse verbessert werden.

In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl. Der Zweistädtestaat ist das einzige Bundesland, in dem die SPD seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ununterbrochen den Regierungschef stellt. Die CDU will das ändern. Nach einer repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von Radio Bremen hätte die derzeitige Koalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Demnach läge die CDU knapp vorne.