Dürre sorgt bei Bauern für Ausfälle bei der Getreideernte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Wegen der außergewöhnlichen Dürre in diesem Jahr haben Thüringens Bauern weniger Getreide geerntet als im Mittel der Vorjahre. Die Erträge beim Getreide (ohne Kornmais) gingen auf 62 Dezitonnen pro Hektar zurück, wie aus vorläufigen Daten hervorgeht, die das Bundesagrarministerium am Mittwoch bekanntgab. In den drei Jahren zuvor wurden in Thüringen im Schnitt 75 Dezitonnen Getreide geerntet. Beim Winterraps sieht es ähnlich aus: Laut Schätzungen fällt die Ernte mit 29,7 Dezitonnen pro Hektar deutlich geringer aus als im Dreijahresmittel der Jahre 2015 bis 2017, als die Bauern im Schnitt 36,7 Dezitonnen pro Hektar einfuhren.

Thüringen gehört zu den 14 Bundesländern, die Interesse am Hilfsprogramm von Bund und Ländern für Landwirte wegen der Dürreschäden angemeldet hatten. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), sagte in Berlin, die Ernteschäden hätten ein "nationales Ausmaß". Deutschlandweit seien rund 10 000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien - etwa jeder 25. Hof. Bund und Länder planen Hilfen von insgesamt bis zu 340 Millionen Euro für Landwirte.