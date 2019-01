Dialog über kulturpolitische Leitlinien für MV gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Kooperationen in der Kultur- und Kunstszene vertieft und deren Ausstrahlung verbessert werden. Am Mittwoch begann dazu in Schwerin eine Reihe von vier regionalen Kulturkonferenzen. Bei den Treffen von Kulturschaffenden, Museumsdirektoren, Vertretern von Vereinen und Verbänden, Experten aus dem Kulturtourismus und der kulturellen Bildung sollen kulturpolitische Leitlinien für Mecklenburg-Vorpommern entwickelt werden. Kulturministerin Birgit Hesse (SPD), die den Dialog als Reaktion auf Forderungen auf der Landeskulturkonferenz 2017 initiiert hatte, nahm krankheitsbedingt nicht an der Auftaktveranstaltung teil. Weitere Treffen sind bis März noch in Güstrow, Neubrandenburg und Stralsund geplant.