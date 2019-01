Auftakt zum Dialog über kulturpolitische Leitlinien für MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) will die Kooperationen in der Kultur- und Kunstszene Mecklenburg-Vorpommerns vertiefen und so deren Ausstrahlung verbessern. Heute startet sie dafür in Schwerin eine Reihe von vier regionalen Kulturkonferenzen. Bei den Treffen von Kulturschaffenden, Museumsdirektoren, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Experten aus dem Kulturtourismus und der kulturellen Bildung sollen kulturpolitische Leitlinien für Mecklenburg-Vorpommern entwickelt werden. Ziel sei es, Schwerpunkte zu formulieren, Kooperationen zu vertiefen und die Kulturszene anders nach außen zu präsentieren. Weitere Treffen seien bis März in Güstrow, Neubrandenburg und Stralsund geplant.