Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf soll Landesstiftung werden

Wiepersdorf (dpa/bb) - Das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf soll vom kommenden Jahr von einer Kulturstiftung des Landes Brandenburg weiterbetrieben werden. Dies habe das Kabinett am Dienstag beschlossen, teilte das Kulturministerium am Mittwoch mit. Der Neustart ist notwendig, weil sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vergangenen Jahr als Betreiberin zurückgezogen hatte. Das Haus 80 Kilometer südlich von Berlin wird seit August saniert. Der ehemalige Wohnsitz des Dichterpaars Ludwig Achim und Bettina von Arnim diente Künstlern und Schriftstellern schon in DDR-Zeiten als Künstlertreff.

Wiepersdorf sei mit seiner Kunst- und Kultur-Geschichte ein besonderer Ort - "mit einer Strahlkraft, die weit über Brandenburg hinausreicht", sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD). "Nach der derzeit laufenden Sanierung werden wir es ab 2020 wieder als Künstler- und Stipendiatenhaus eröffnen."

In Wiepersdorf hatten zuvor jedes Jahr von Frühling bis Herbst rund ein Dutzend Stipendiaten aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Geisteswissenschaften und Musik gelebt und gearbeitet. Für den Weiterbetrieb stellt das Land von 2020 an 720 000 Euro jährlich bereit.