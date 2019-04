Beirat zur Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg will ihre koloniale Vergangenheit kritisch aufarbeiten. Dafür hat die Kulturbehörde einen Beirat berufen, der sich am 8. April erstmals getroffen hat. Der Beirat werde die Kulturbehörde als Fachgremium in Fragen der postkolonialen Erinnerungskultur Hamburgs beraten und Empfehlungen zu Fragestellungen, Projekten und Vorhaben der postkolonialen Aufarbeitung und Dekolonisation abgeben.

"Endlich wird auf vielfältige Weise und auf unterschiedlichen Ebenen mit der Aufarbeitung dieses schwierigen Kapitels unserer Geschichte Ernst gemacht", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag. Sängerin und Beiratsmitglied Love Newkirk sagte: "Nicht zuletzt wegen des zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft müssen wir dringend den Kolonialismus aufarbeiten, uns an seine Geschichte erinnern und seine Folgen verstehen."

Zuallererst werde sich der Beirat an der Erstellung eines dekolonisierenden Erinnerungskonzepts für die Stadt Hamburg beteiligen, das gesamtstädtisch Geltung erlangen soll. Um einen postkolonialen Perspektivwechsel sicherzustellen, ist der Beirat vorrangig mit Experten aus den vom Kolonialismus betroffenen Ländern und Gesellschaften besetzt.