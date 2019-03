Theater und Artenschutz-Zentrum: Pläne für Zoo vorgestellt

15. März 2019 15:14 Kulturpolitik - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will ein marodes historisches Gebäude am Frankfurter Zoo zu einem Kinder- und Jugendtheater umbauen. Das sogenannte Zoo-Gesellschaftshaus eigne sich hervorragend für diesen Zweck und müsse sowieso saniert werden, begründete Kulturdezernentin Ina Hartwig ihren Vorschlag. Damit reagiere Frankfurt auf einen enormen Bedarf nach so einem Angebot, den die privaten Theater bisher nicht decken können.

Der klassizistische Bau ist das zentrale Gebäude, auf das Zoobesucher auf dem Weg zum Haupteingang zugehen. Momentan sind dort unter anderem die Zooverwaltung und das Fritz Rémond Theater untergebracht.

Auf der anderen Seite des Zoos, dem Osteingang, soll nach dem Willen der Stadt eine weiteres mögliches neues Aushängeschild Frankfurts für den Naturschutz entstehen: Ein "Conservation Centre" für Biodiversität und Artenschutz. In Frankfurt ansässige Organisationen wie die Zoologische Gesellschaft, die Universität oder das Senckenberg-Institut sollen sich in dem geplanten fünfstöckigen modernen Neubau vernetzen und gemeinsame Projekte vorantreiben können. Die Frankfurter Gremien wie die Stadtverordnetenversammlung müssen den geschätzt insgesamt etwa 70 Millionen teuren Projekten noch zustimmen.