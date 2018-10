Hamburg: Erster Vorsitz der neuen Kulturministerkonferenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In der neuen Konferenz der Kulturminister der Länder soll Hamburg den ersten Vorsitz übernehmen. Das sagte Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das neue Gremium unter dem Dach der bisherigen Kultusministerkonferenz (KMK) soll am Donnerstag während eines KMK-Treffens in Berlin aus der Taufe gehoben werden. Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) hatte im März ein eigenes Gremium für sich und seine Amtskollegen gefordert, um die Kulturpolitik zu stärken. Bisher wurde Kultur zusammen mit Bildung und Wissenschaft in der KMK von den Länderministern und -senatoren besprochen.

Thüringens Kulturressort-Chef Hoff sagte, das neue Gremium wolle sich im Frühjahr zum ersten Mal treffen. "Wir wollen über die Gedenkstättenkultur sprechen, weil sich das Nutzungsverhalten ändert", sagte Hoff. Wegen des höheren Anteils von Besuchern aus muslimischen Ländern, wolle man sich auch mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen. Außerdem soll es bei einem der ersten Treffen um freien Eintritt in Museen oder für einzelne Ausstellungen und Veranstaltungen gehen, sagte Hoff.