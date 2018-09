NRW-Museen bekommen mehr Geld für Ankäufe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die kommunalen Museen in Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Geld für Ankäufe. In diesem Jahr können die rund 80 kommunalen Häuser mit 1,5 Millionen Euro aus Landesmitteln für Ankäufe rechnen, einer Million Euro mehr als noch im vergangenen Jahr, wie Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Montag in Düsseldorf mitteilte. Auch der Ausstellungsetat der kommunalen Museen steigt in diesem Jahr von rund 1,5 Millionen um 200 000 Euro, im kommenden Jahr sind es weitere 500 000 Euro.

Die landeseigene Kunstsammlung NRW erhält einen eigenständigen Ankaufsetat von einer Million Euro, 2019 wird die Summe verdoppelt. Eine Ensembleförderung soll die Freie Musikszene erstmals systematisch fördern in NRW, bislang geschah dies über einzelne Projekte.

Der landesweite Kulturetat beträgt in diesem Jahr insgesamt 224 Millionen Euro. Bis 2022 sollen die Mittel schrittweise auf 300 Millionen Euro jährlich steigen.