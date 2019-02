Sachsen belegt Spitzenplatz bei der Förderung von Kultur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen gibt im deutschlandweiten Vergleich das meiste Geld zur Förderung von Kunst und Kultur aus. Das teilte das Wissenschafts- und Kunstministerium in Dresden am Donnerstag unter Berufung auf den jüngsten Kulturfinanzbericht mit. Demnach wurden 2015 pro Einwohner 211,62 Euro in diesen Bereich investiert. "Die Förderung von Kunst und Kultur ist in Sachsen ein wichtiger Faktor zur Stärkung der Identität, aber auch der Kreativität und Attraktivität von Regionen", sagte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD). Für 2019/20 sind jeweils rund 245 Millionen Euro für die Kulturförderung vorgesehen, 2018 waren es rund 217 Millionen Euro.

Laut Kulturfinanzbericht haben Land und Kommunen im Freistaat 2015 insgesamt 864,4 Millionen Euro für Kultur ausgegeben - 34,2 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Mittel fließen den Angaben zufolge in die Förderung von Theater und Musik.