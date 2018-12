Rund 2,1 Millionen Euro von der Kulturstiftung für Projekte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit rund 2,1 Millionen Euro fördert Sachsen im ersten Halbjahr 2019 Kunst- und Kulturprojekte im Land. Bewilligt wurde Geld für 198 Vorhaben, insgesamt lagen 347 Anträge vor, wie die landeseigene Kulturstiftung in Dresden am Donnerstag mitteilte. Unterstützt werden die Festival-Reihe "Szene-Europa" des Dresdner Societätstheaters, ein neues Theaterstück der Spielgemeinschaft "Gojko Mitic" in Bischofswerda, die "Dialogfelder" des Klub Solitaer Chemnitz oder die JugendKlubTour des Jugendring Oberlausitz in Niesky (Landkreis Görlitz). Auch Kamenzer Lessing-Tage und eine sich permanent verändernde Werkschau der Zwickauer Freunde Aktueller Kunst sind unter den Projekten.