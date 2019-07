Manuel Frey ist neuer Direktor der Kulturstiftung Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Manuel Frey ist neuer Direktor der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Das habe das Kuratorium auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, teilte das Kultusministerium am Freitag in Dresden mit. Der 1964 in Bamberg geborene Frey ist seit 2002 im Kulturbereich Sachsens tätig. Er studierte Geschichte und Soziologie. Sein Amt tritt er am 1. September 2019 an.

Die Kulturstiftung Sachsen wurde im Jahr 1993 gegründet. Sie initiiert, realisiert und fördert unter anderem Projekte in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Musik, Literatur, Film und Soziokultur.

2018 standen der Kulturstiftung rund 3,8 Millionen Euro aus Landesmitteln sowie die Erträge aus dem Stiftungskapital für die Förderung von Kunst und Kultur zur Verfügung. Damit wurden Fördergelder in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro bewilligt. Auf Empfehlung der Fachbeiräte erhielten 2018 insgesamt 406 herausragende Kunst- und Kulturprojekte in Sachsen eine Förderzusage.