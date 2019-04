Sächsische Erklärung: Kultur und Wissenschaft für Demokratie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Fast 100 Einrichtungen aus Kultur und Wissenschaft in Sachsen haben sich in einer gemeinsamen Erklärung zu gesellschaftlicher Vielfalt, Weltoffenheit und gelebter Demokratie bekannt. Bei der Vorstellung der "Sächsischen Erklärung der Vielen" am Freitag in Chemnitz betonten die Vertreter von 93 Einrichtungen ihre Solidarität mit Menschen, die durch Politik und Ideologie ausgegrenzt und an den Rang der Gesellschaft gedrängt werden.

Kunstschaffende und Wissenschaftler in Deutschland sehen die im Grundgesetz verankerte Freiheit von Wissenschaft Kunst und Kultur durch antidemokratische Kräfte bedroht, heißt es in der Erklärung. Die Unterzeichner erinnerten daran, dass Sachsen unter dem Motto "Wir sind das Volk" zentraler Schauplatz der friedlichen Revolution 1989 gewesen ist. Heute werde das Motto von Rechtspopulisten missbraucht, die die Werte Freiheit, Toleranz und Solidarität für ihre Zwecke instrumentalisierten.

"Für uns ist die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft ein wesentlicher Bestandteil einer offenen, demokratischen und vielfältigen Gesellschaft, der wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes und der Errungenschaften der Friedlichen Revolution verpflichtet fühlen", heißt es in der sächsischen Erklärung.

In der seit 9. November 2018 bundesweit laufenden Kampagne hatten sich zuvor bereits mehr als 2500 Institutionen in 21 Erklärungen zu Freiheit, Demokratie und Verteidigung der Menschenrechte bekannt.