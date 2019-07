Rund fünf Millionen Euro für Festivals in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit knapp fünf Millionen Euro unterstützt Berlin in den kommenden vier Jahren rund zwei Dutzend Festivals und Kulturreihen in der ganzen Stadt. Das Programm zur "spartenoffenen Förderung" solle neben etablierten Festivals auch neue, innovative Vorhaben in den Stadtteilen sichern, teilte die Senatskulturverwaltung am Mittwoch mit. Nach einem mehrmonatigen Auswahlverfahren habe eine Jury 26 Projekte ausgesucht und Empfehlungen für die künftige Förderung gegeben.

Neben Geldern für bestehende Festivals wie die Autorentheatertage (500 000 Euro), der Europäische Monat der Fotografie (500 000 Euro) oder "48 Stunden Neukölln" (180 000 Euro) kommen weitere Vorhaben in die Festivalförderung. Dazu gehören das Treffen "Tactics of Empowerment" (150 000 Euro) zur digitalen Kultur und Politik, der "Kiezsalon" der Initiative Digital Berlin (49 800 Euro) und das Filmfestival "Afrikamera" (68 300 Euro).