Bund fördert Kulturprojekte in Thüringen mit 500 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Drei Thüringer Kultureinrichtungen bekommen rund 500 000 Euro Fördergeld vom Bund. Gefördert werden die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, das Schloss Altenstein in Bad Liebenstein sowie das "Haus am Horn" der Klassik-Stiftung Weimar, wie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das Geld stammt den Angaben zufolge aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland".

Seit 2004 hat der Bund insgesamt rund 87 Millionen Euro für Kultureinrichtungen und -projekte in den Ländern bereitgestellt. Die Mittel werden durch Länder, Kommunen und Dritte kofinanziert.