Urteil im Prozess gegen afghanischen Offizier

München (dpa/lby) - In einem Kriegsverbrecher-Prozess gegen einen früheren afghanischen Offizier soll vor dem Oberlandesgericht München heute das Urteil gesprochen werden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen vor, als Soldat der afghanischen Nationalarmee Taliban-Kämpfer bei Verhören in Afghanistan misshandelt zu haben. Außerdem habe er die Leiche eines gegnerischen Taliban-Kommandeurs, auf den die USA ein Kopfgeld ausgesetzt haben sollen, durchs Dorf gezogen und aufgehängt. Dabei habe er sich gerühmt, den Mann "wie einen Esel" umgebracht zu haben. Dieser soll zuvor in einem Feuergefecht gestorben sein. Die Anklage wirft dem 26-Jährigen die Kriegsverbrechen Folter und entwürdigende Behandlung vor.