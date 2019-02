Trump zeigt sich geehrt über Treffen mit Kim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanoi (dpa) - Bei seinem zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung geäußert, dass das Treffen ein Erfolg wird. Der erste Gipfel in Singapur vor acht Monaten sei bereits "ein großer Erfolg" gewesen, sagte Trump beim Treffen mit Kim in Hanoi. Er hoffe, dass der Erfolg bei diesem Gipfel nun "gleich oder größer" als in Singapur werde. Trumps Ziel ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Der US-Präsident stellte Kim wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht.