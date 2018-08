Taliban überfallen Provinzhauptstadt Gasni in Afghanistan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kabul (dpa) - Radikalislamische Taliban haben in der Nacht die ostafghanische Provinzhauptstadt Gasni angegriffen. Bilder in sozialen Medien zeigten dicke Rauchwolken über der Stadt. Die Extremisten hätten versucht, die Stadt zu überfallen, sagte ein Sprecher des Provinzrates. Es gebe Verluste bei den afghanischen Sicherheitskräften. Die Regierung habe den Angriff zurückschlagen können. Am Sicherheitsring rund um die Stadt würden die Gefechte aber andauern. Bisher war es den Taliban nur gelungen, die Provinzhauptstädte Kundus und Farah kurzzeitig zu erobern.