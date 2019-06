Angriff auf norwegischen Öltanker bestätigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oslo (dpa) - Die norwegische Seefahrtsbehörde hat einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair" im Golf von Oman bestätigt. Das Schiff sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran attackiert worden. Die Rede ist von drei Explosionen an Bord. Das Schiff brennet. Die Crewmitglieder kamen nicht zu Schaden. In dem Gebiet hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben. Es ist noch unklar, was genau auf einem mit Methanol beladenen Frachter passiert ist. 21 Seeleute an Bord sind in Sicherheit gebracht worden.