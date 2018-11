Afghanistan-Konferenz in Moskau erstmals mit Taliban

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moskau (dpa) - Das russische Außenministerium hat für den 9. November eine internationale Afghanistan-Konferenz in Moskau angekündigt, an der erstmals auch die fundamentalistischen Taliban teilnehmen sollen. Sowohl der afghanische Präsident Aschraf Ghani wie die Vertretung der Taliban in Katar hätten Delegationen für das Treffen bestimmt, teilte das Ministerium in Moskau mit. Ein erster Anlauf für eine solche Konferenz war im August am Einspruch der afghanischen Regierung gescheitert. In dem Land herrscht seit Jahren Bürgerkrieg zwischen den Taliban und der vom Ausland unterstützten Führung.