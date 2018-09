Amtsinhaber Farr als Landrat in Schaumburg wieder gewählt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadthagen (dpa/lni) - Bei der Landratswahl im Kreis Schaumburg ist der bisherige Amtsinhaber Jörg Farr (SPD) wieder gewählt worden. Auf den 55-Jährigen entfielen bei der Direktwahl am Sonntag nach Angaben der Kreisverwaltung in Stadthagen nach dem vorläufigen Ergebnis 84,66 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,92 Prozent. Farr war als einziger Kandidat angetreten und auch vom Kreisverband der CDU unterstützt worden. Laut Verwaltung trat zum ersten Mal bei der Landratswahl in Schaumburg nur ein Kandidat an. Farr war am 31. Oktober 2010 mit 60,4 Prozent der Stimmen zum Landrat gewählt worden. Seine achtjährige Amtszeit begann am 1. März 2011. Bereits seit 1982 ist der gebürtige Schaumburger beim Landkreis beschäftigt.