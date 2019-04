"Rundum schöne Aussichten": Landesgartenschau eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittstock/Dosse (dpa/bb) - Die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist am Gründonnerstag in ein langes Eröffnungswochenende gestartet. "Was hier gepflanzt wird, wächst noch lange", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). "An den Veränderungen in Wittstock werden sich noch Generationen erfreuen." Die Landesgartenschauen seien nicht nur Werbung für den Gartenbau, sondern auch ein Aushängeschild für die ländlichen Regionen und eine nachhaltige Bereicherung der Städte, meinte der Regierungschef. Rund um die Schau wurden mehr als 27 Millionen Euro investiert.

Bis zum 6. Oktober will Wittstock/Dosse mindestens 300 000 Gartenfreunde anlocken. Auch den 200. Geburtstag des märkischen Schriftstellers Theodor Fontane würdigt die Stadt mit zwei nach Beschreibungen Fontanes angelegten Gärten.