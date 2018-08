Ministerpräsident pflanzt Baum zur Landesgartenschau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittstock (dpa/bb) - Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten auf dem Gelände der nächsten Landesgartenschau (Laga) in Wittstock (Prignitz) gemacht. Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl führte ihn am Mittwoch über das gut 13,5 Hektar große Areal rund um die historische Altstadt. Dabei pflanzte der Regierungschef auch einen Zierapfelbaum. Die 6. Landesgartenschau soll am 18. April 2019 öffnen und bis Oktober zu sehen sein.

"Ich habe bei Wittstock immer ein gutes Gefühl gehabt. Hier wurde vieles auf Kurs gebracht", lobte Woidke die Anstrengungen der Stadt. Das Land fördert die Laga mit mehreren hunderttausend Euro. Außerdem fließen Landesmittel aus Fördertöpfen für die Umsetzung von Sanierungsprojekten, die im Zusammenhang mit der Gartenschau stehen.