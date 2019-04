Landesgartenschau in Wittstock eröffnet am Gründonnerstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittstock/Dosse (dpa/bb) - Von Donnerstag an wird Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) für genau 172 Tage das Zentrum der Gartenbauwelt in Brandenburg sein. Mit einer großen Feier auf der Freilichtbühne im Amtshof der alten Bischofsburg will die brandenburgische Kleinstadt ab 10.00 Uhr zum langen Osterwochenende in die Landesgartenschau starten. Dazu hat sich auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigt.

Botanische und kulturelle Höhepunkte sollen auf dem rund 13 Hektar großen Gelände entlang der historischen Burgmauer mindestens 300 000 Besucher anlocken. Eine alle zwei Wochen wechselnde Hallenschau präsentiert bis zum 02. Mai zunächst Variationen von Ranunkeln, Anemonen, Tulpen, Narzissen und Vergiss-mein-nicht.

Weitere blühende Höhepunkte sind im Friedrich-Ebert-Park und im Park am Bleichwall geplant. Letzterer bildet nach Angaben des Veranstalters das größte Ausstellungsareal auf der Landesgartenschau. Dort wird nicht nur die Freilichtbühne zu finden sein, sondern auch der Fontanegarten, der die thematische Brücke zum Fontanejahr schlagen soll.