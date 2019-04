Landesgartenschau: Erste Blumen blühen bereits

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Osterglocken und Tulpen zeigen rund eine Woche vor der 6. Landesgartenschau in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) erste farbenfrohe Blüten. Auch die Aufbauarbeiten seien so gut wie abgeschlossen, sagte Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl am Montag in Potsdam. "Es ist schon jetzt ein tolles Bild." Zur Eröffnung am 18. April sollen die meisten Blumen in voller Blüte stehen. Unter dem Motto "Rundum schöne Aussichten" erwarten die Organisatoren bis zum 6. Oktober rund 300 000 Besucher. 27 Millionen Euro stecken in den Vorbereitungen. Den größten Teil finanzierte die EU mit 20 Millionen Euro, weitere 7 Millionen Euro gab es aus Bundes- und Landesmitteln.