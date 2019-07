Stadt Wilsdruff erhält 714 000 Euro Fördermittel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilsdruff/Dresden (dpa/sn) - Für Projekte der Stadtentwicklung erhält die Stadt Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) bei Dresden 714 000 Euro. Mit dem Geld und weiteren Fördermitteln will die Stadt in den kommenden rund acht Jahren unter anderem die Kindertagesstätte Landbergweg sanieren, den Stadtpark umgestalten und die Grund- und Oberschule erweitern, wie das Innenministerium in Dresden am Montag mitteilte. Das Fördergeld stammt aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren". Kommune, Land und Bund beteiligen sich zu je einem Drittel an den Projektkosten. Für den Stadtumbau hat Wilsdruff von 1997 bis 2012 schon insgesamt rund 7,15 Millionen Euro aus Bund-Länder-Mitteln erhalten.

Das Land wolle strukturelle Impulse in ländlichen Gebieten unterstützen, um die Regionen außerhalb der Großstädte zu stärken, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU).