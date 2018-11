Zahl der Kommunen im 115-Verbund wächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Jeder zweite Bürger in Hessen kann sich bei Fragen an seine Wohnortgemeinde an die einheitliche Behördenrufnummer 115 wenden. "Neben der hessischen Landesverwaltung sind derzeit 90 Gemeinden und Städte und sechs Landkreise in Hessen Teilnehmer im 115-Verbund", sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums. Zum Start 2009 waren es zwölf Kommunen gewesen. Auf die Einwohnerzahl betrachtet, seien mittlerweile 48 Prozent der hessischen Einwohner im 115-Verbund. Zuletzt traten Niestetal (Kreis Kassel) und das südhessische Dieburg bei.

Die 115 ist ein gemeinsames Projekt von Bund, Ländern und Kommunen. Sie bündelt Anrufe zu Themen wie zum Reisepass, Gewerbeanmeldung und Wohngeld in vier hessischen Servicecentern. Die Mitarbeiter sollen Bürgern durch eine Wissensdatenbank möglichst beim ersten Kontakt helfen. Vorteile seien eine längere Erreichbarkeit und eine Entlastung der Behörden durch weniger Anrufe. Die 115 ist in der Regel zum Festnetztarif erreichbar. Alle Bürger in Hessen können die 115 nutzen, um Auskünfte zu Leistungen des Bundes oder Landes zu bekommen, allerdings sind nicht alle Kommunen angeschlossen.