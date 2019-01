Vier Monate vor Wahl: Wiesbadens SPD sucht OB-Kandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vier Monate vor der Oberbürgermeisterwahl braucht Wiesbadens SPD dringend einen neuen Kandidaten. Amtsinhaber Sven Gerich hatte erklärt, nicht mehr antreten zu wollen. Die Sozialdemokraten werden daher am Dienstag nächster Woche ein Gremium bilden, das einen neuen Bewerber für das Amt des Stadtchefs finden soll, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Nadine Ruf am Freitag mitteilte. Laut Ruf gibt es bisher noch keine Festlegung auf einen anderen Kandidaten. Die Suche stehe ganz am Anfang.

Gerich hatte am Donnerstag überraschend seinen Rückzug angekündigt. Als Grund nannte er eine "Schmutzkampagne" in der Kommunalpolitik, die auch sein persönliches Umfeld treffe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gerich unter anderem wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Hintergrund der Vorwürfe ist eine umstrittene Urlaubsreise nach Spanien.

Unterdessen sagte Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführender Direktor des hessischen Städte- und Gemeindebundes, er habe "allerhöchsten Respekt" vor der Entscheidung Gerichs. Dieser habe aus Verantwortung heraus gehandelt. "Ich hätte es an seiner Stelle nicht getan", meinte Schelzke und ergänzte, dass sich andere Politiker an dieser Entscheidung in Zukunft messen lassen müssten.