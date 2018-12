Landesrechnungshof präsentiert Kommunalbericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Präsident des Landesrechnungshofs, Walter Wallmann, stellt heute in Wiesbaden seinen Kommunalbericht 2018 vor. Neben der finanziellen Entwicklung in den Haushalten der hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden wird es bei dem Bericht auch um die Themen Wohnungsbau, Verkehr und Stadtentwicklung sowie das Personalmanagement in den Kommunen gehen. Hessens oberster Kassenprüfer informiert dabei traditionell mit vielen Beispielen über die finanziellen Risiken, die in den Haushalten schlummern, und zeigt damit vielfältige Fehlentwicklungen auf.