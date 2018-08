Kommunale Spitzen legen Forderungen an Landesregierung vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die kommunalen Spitzenverbände in Hessen wollen heute in Wiesbaden ihre Forderungen an die künftige Landesregierung vorlegen. Erwartet wird, dass die führenden Köpfe von Städte- und Gemeindebund, Landkreistag sowie Städtetag ein ausführliches Papier präsentieren werden. Zuletzt hatte es etwa bei den Kitagebühren Konflikte zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung gegeben. Die Opposition im Wiesbadener Landtag spricht von einer anhaltenden Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden und Landkreise. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober. Derzeit regiert eine Koalition von CDU und Grünen.