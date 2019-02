Debatten über Straßenausbaubeiträge in Kommunen enden nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Straßenausbaubeiträge bleiben nach Einschätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds ein Reizthema in den Kommunen. Das Thema treibe auch nach der Gesetzesänderung vor einem Jahr weiter viele Bürgermeister um, sagte der Geschäftsführender Direktor des kommunalen Spitzenverbands, Karl-Christian Schelzke, am Montag in Wiesbaden. Obwohl die Erhebung der Beiträge freiwillig sei, gebe es einen großen politischen Druck auf die Entscheidungsträger vor Ort.

Nach heftigen Debatten war im letzten Jahres mit der Mehrheit im Landtag gesetzlich geregelt worden, dass die Kommunen in Hessen wieder selbst entscheiden können, ob sie ihre Bürger an den Kosten zur Sanierung von Straßen beteiligen oder nicht. Zuvor bestand eine Soll-Regelung. Das bedeutete, dass Städte und Gemeinden mit einem Haushaltsdefizit die Gebühren eintreiben mussten. Die SPD-Fraktion hat das Thema für die erste reguläre Sitzung des Landtags an diesem Dienstag nun erneut auf die Tagesordnung gesetzt.

Der Städte- und Gemeindebund habe wegen der sehr unterschiedlichen Interessenlagen innerhalb des Verbands, dem 401 kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie mehr als hundert Kommunalverbände in Hessen angehören, keine klare Position, erklärte Schelzke. Der frühere Bürgermeister brachte aber erneut den Vorschlag ins Spiel, das Land könne aus eigenen Mitteln einen Betrag von 70 Millionen bis 80 Millionen Euro zum Abdecken der anfallenden Kosten zur Verfügung stellen. Der kommunale Spitzenverband wolle mit der Regierung ins Gespräch kommen, um in der Debatte zu einer Befriedung beizutragen.