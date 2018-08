17 Forderungen der Kommunen an die künftige Landesregierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die drei kommunalen Spitzenverbände in Hessen haben einen breiten Forderungskatalog an die künftige Landesregierung vorgelegt. 17 Punkte umfasst das Papier, das am Mittwoch von führenden Köpfen von Städte- und Gemeindebund, Landkreistag sowie Städtetag in Wiesbaden vorgestellt wurde. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober.

Der amtierenden schwarz-grünen Koalition wurde zwar eine insgesamt kommunalfreundliche Politik bestätigt. Dennoch müsse es in wichtigen Bereichen wie der Kinderbetreuung, Digitalisierung und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum deutlich mehr finanzielle Mittel sowie bessere strukturelle Lösungen geben, forderten die Spitzenverbände.