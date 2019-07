Ablehnung von zusätzlicher Mineralwasserförderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenburg/Treuchtlingen (dpa/lby) - Die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH in Treuchtlingen darf nicht auf zusätzliche Mineralwasservorkommen in den Tiefen der Altmühlregion zugreifen. Einen entsprechenden Antrag der Stadtwerke Treuchtlingen hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen in einem am Donnerstag veröffentlichten Bescheid zurückgewiesen. Die Pläne des Treuchtlinger Unternehmens hatten vorgesehen, die jährliche Entnahme von bis zu 10 000 Jahre altem Tiefengrundwasser von derzeit 250 000 auf jährlich 550 000 Kubikmeter zu erhöhen.

Das Landratsamt verwies in seiner Begründung vor allem auf die von Fachleuten befürchtete Grundwasserabsenkung. Dies könnte zu "schädlichen Grundwasserveränderungen" führen und damit die öffentliche Grundwasserversorgung gefährden, heißt es in dem Bescheid. Auch mit Blick auf den Klimawandel könne eine Tiefengrundwasserentnahme in der von dem Mineralwasserabfüller beantragten Umfang nicht genehmigt werden. Schließlich sei der Antrag auch formal fehlerhaft, da er von Stadtwerken Treuchtlingen und nicht, wie es korrekt gewesen wäre, von dem Unternehmen selbst gestellt worden sei.