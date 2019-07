Stadt Tübingen kämpft gegen Graffiti: Palmer streicht mit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tübingen (dpa/lsw) - Mit Farbeimer und Walze ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) illegalen Graffiti an einem Musikschulgebäude zu Leibe gerückt. "Wir wollen, dass die hässlichen illegalen Schmierereien aus dem Stadtbild verschwinden", sagte Palmer am Mittwoch bei der Aktion in Tübingen. Wie andere Kommunen im Südwesten will die Stadt härter gegen unerlaubte Graffiti vorgehen. Eigentümer von beschmierten Gebäuden in der historischen Altstadt können sich künftig die Beseitigungskosten erstatten lassen. Palmer zufolge sind dort auch Kirchen und das knapp 600 Jahre alte Rathaus regelmäßig betroffen. Bei mehr als 350 Gebäuden im Tübinger Zentrum handelt es sich um Kulturdenkmale.