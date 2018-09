27. Tag der Sachsen geht zu Ende: Übergabe an Riesa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torgau (dpa/sn) - Mit dem Festumzug und der Staffelübergabe an den kommenden Ausrichter geht heute der "Tag der Sachsen" in Torgau zu Ende. Nach Schätzungen feierten etwa 250 000 Menschen drei Tage lang in der ehemaligen Residenzstadt an der Elbe. Der Höhepunkt am Abschlusstag ist der Festumzug mit gut 2900 Mitwirkenden. Nach Angaben der Stadt werden sich 130 Motivwagen und Fußgruppen auf den 3,3 Kilometer langen Weg machen und ihre Region präsentieren.

An drei Tagen hatten gut 335 Vereine, Initiativen und Gruppen unter dem Motto "Torgau-bärenstark" auf 19 Themenmeilen und -höfen, drei Medienbühnen und zehn Themenbühnen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Der 27. "Tag der Sachsen" in Torgau stand im Schatten der Aufmärsche von Hooligans, Neonazis und rechten Gruppierungen in Chemnitz.

Bei der anschließenden Abschlussveranstaltung wird am Sonntagnachmittag der Staffelstab an den kommenden Ausrichter übergeben. 2019 richtet Riesa den "Tag der Sachsen" aus.