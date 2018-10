Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 10 000 Kulturinteressierte haben am Samstag bei milden spätsommerlichen Temperaturen die 17. "Stuttgartnacht" besucht. Bis 2 Uhr früh hatten dazu mehr als 60 Einrichtungen für Konzerte, Filme, Tanz- und Theatershows und Poetry-Slams ihre Türen geöffnet. Wie die Veranstalter vom Stuttgarter Stadtmagazin "Lift" am Sonntag mitteilten, erwiesen sich die vielfältigen Programme im Rathaus der Landeshauptstadt, im Landtag und im Oberlandesgericht als besondere Anziehungspunkte. Auch das Staatstheater Nord, die Waggons am Nordbahnhof, die Heilandskirche, die Stuttgarter Philharmoniker und die Jazz Hall sowie zahlreiche Stadtspaziergänge erwiesen sich als Publikumsmagneten.

Nachtschwärmer kamen in den Spätschicht-Partys in vielen Clubs auf ihre Kosten. 13 Locations waren in diesem Jahr erstmals dabei. Die 18. "Stuttgartnacht" ist für den 19. Oktober 2019 geplant.