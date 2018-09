Landrat für Landkreis Schaumburg wird gewählt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadthagen (dpa/lni) - Bei der Landratswahl im Kreis Schaumburg tritt heute der bisherige Amtsinhaber Jörg Farr (SPD) als einziger Kandidat an. Der 55-Jährige wirbt mit dem Slogan "Mit aller Kraft für unser Schaumburger Land!" um Wählerstimmen. Auch der Kreisverband der CDU unterstützt Farr. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Stadthagen tritt zum ersten Mal bei der Landratswahl in Schaumburg nur ein einziger Kandidat an. Gewählt werden kann zwischen 8.00 und 18.00 Uhr.

"Das Kommunalwahlrecht lässt es ausdrücklich zu, dass es nur einen Kandidaten für das Amt des Landrates gibt", sagte der Geschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Joachim Schwind, der dpa. "Das ist in Niedersachsen allerdings nicht der Regelfall. Angesichts der Bedeutung des Amtes für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ist es auch in dieser Konstellation wichtig, zur Wahl zu gehen."

Farr war am 31. Oktober 2010 mit 60,4 Prozent der Stimmen zum Landrat gewählt worden. Seine achtjährige Amtszeit begann am 1. März 2011. Bereits seit 1982 ist der gebürtige Schaumburger beim Landkreis beschäftigt. Die Entscheidung, den amtierenden Kandidaten zu unterstützen, habe der CDU-Kreisverband getroffen, sagte der Sprecher CDU Niedersachsen, Ralph Makolla. "Wir nehmen da als Landespartei keinen Einfluss."