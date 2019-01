Weitere Orte im Landkreis Sömmerda kommen ans Fernwassernetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sömmerda (dpa/th) - Mehrere Orte im Landkreis Sömmerda sollen bis 2020 an das Thüringer Fernwassernetz angeschlossen werden. In die Verlegung dafür notwendiger neuer Trinkwasserleitungen und einer Pumpenstation sollen nach Angaben des Umweltministeriums vom Donnerstag rund 5,6 Millionen Euro investiert werden. Das Land steuert dazu 2,5 Millionen Euro bei. Das Vorhaben des Zweckverband "Thüringer Becken/Sömmerda" begann am Donnerstag mit einem symbolischen ersten Spatenstich. Nach der Fertigstellung sollen die Orte Kölleda, Kiebitzhöhe, Stödten, Backleben und Battgendorf Fernwasser aus der Ohra-Talsperre im Thüringer Wald beziehen.