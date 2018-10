Thüringentag in Sömmerda mit den Prinzen und Culcha Candela

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sömmerda (dpa) - Die aus Leipzig stammende Band Die Prinzen wird beim Auftakt des Thüringentags 2019 in Sömmerda dabei sein. Die ehemaligen Chorknaben ("Küssen verboten") stehen bereits am Freitagabend des Fest-Wochenendes am 28. Juni auf der Bühne, wie die Stadt am Donnerstag bekanntgab. Bei dem dreitägigen Fest werden auch der britische Songwriter Tom Gregory ("Run to you"), die Schweizerin und frühere Casting-Show-Gewinnerin Stefanie Heinzmann sowie die für Hits wie "Hamma!" bekannte Gruppe Culcha Candela zu erleben sein. Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen, hieß es. Weitere Details zum Programm des 17. Thüringentags sollen noch bekannt gegeben werden.

Der Thüringentag gilt als eines der größten Volksfeste im Freistaat und wird seit 1996 gefeiert. Zum 16. Thüringentag im vergangenen Juni kamen rund 130 000 Besucher nach Apolda.